البرازيل تواجه كورونا بقرار جديد تجاه الوافدين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أصدرت حكومة البرازيل بيانا قالت فيه إنه يجب على الوافدين إلى البلاد أن يظهروا اختبارًا سلبيا لـ "كوفيد 19".
ويتعين على المسافرين إلى البرازيل، أن يقدموا ما يمكن الاستدلال به على تلقى التطعيم، لشركة الطيران قبل الصعود إلى أى رحلة جوية متجهة إلى البلاد.
كورونا فى البرازيل
وفى السياق ذاته، رفضت الحكومة البرازيلية خلال الفترة الأخيرة تنفيذ هذه القيود المفروضة على دخول البلاد، ولكنها تتبع حاليًا، حكمًا أصدرته المحكمة الاتحادية العليا فى برازيليا، فيما أوصت وكالة الصحة البرازيلية بتطبيق هذه الإجراءات.
وسجلت البرازيل التى يبلغ سكانها 210 ملايين نسمة، ما يزيد على 22 إصابة بفيروس كورونا، كما حصدت الجائحة أرواح نحو 618 ألف شخص.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
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