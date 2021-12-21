الهند تسجل 5326 إصابة جديدة و453 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الثلاثاء ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 34.75 مليون بعد تسجيل 5326 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 478007 بعد تسجيل 453 وفاة جديدة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 272.55 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و635398.