new jops .. رابط وظائف الشؤون الصحية للتقديم على 260 وظيفة “إدارية، فنية، طبية” لحملة الثانوية

أعلنت اليوم الثلاثاء 2021/12/21 وزارة الحرس الوطني عن، تفعيل رابط وظائف الشؤون الصحية للتسجيل على 260 وظيفة، “فنية، إدارية، طبية” في مدن الرياض، جدة، المدينة، الدمام، الأحساء” أمام الشباب السعودي من حملة الشهادة الثانوية العامة، وحددت الوزارة بعض الشروط العامة المطلوبة في الراغبين للتسجيل، وقالت أن التسجيل متاح من اليوم عبر الموقع الإلكتروني eapps.ngha.med.sa، ونوهت على أن الوظائف على الموقع يتم تحديثها كل فترة، فمن يدخل على الرابط المذكور ولم يجد الوظائف يعاود الدخول على الموقع مرة أخرى في وقت لاحق، وفيما يلي ألية التسجيل الإلكتروني والشروط وكافة التفاصيل.

موعد التسجيل على الوظائف الجديدة

يتم التسجيل على الوظائف بداية من اليوم الثلاثاء 2021/12/21، الموافق 17 جماد أول 1443 ويستمر التسجيل على الموقع حتى أكتمال العدد المطلوب للوظائف.

الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل eapps.ngha.med.sa.

تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور للدخول.

الضغط على كلمة دخول.

ثم أضغط على الوظائف الشاغرة ثم القسم والتخصص.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية المطلوبة ويجب أن تكون كافة البيانات مطابقة للجهات لبيانات الجهات المعنية.

الضغط على تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب وطباعته والاحتفاظ برقم الطلب عند المراجعة للوظائف.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الحصول على الشهادات العلمية المطلوبة “شهادة الثانوية العامة”. أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. عدم العمل في أي جهة أخرى سواء قطاع عام أو خاص. اجتياز كافة المقابلات المطلوبة لشغل الوظائف وكافة الاختبارات. التمتع بالصحة العامة الجيدة وأن لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن تأدية مهامه.

رابط التسجيل في وظائف الشؤون الصحيةالشروط العامةرابط وظائف الشؤون الصحية

تهيب وزارة الحرس الوطني على الراغبين في التسجيل أن لا يتم تسجيل أي بيانات غير صحيحة، وغير مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن، حتى لا يتم أستبعاد الطلب نهائياً ووقوع صاحب الطلب تحت طائلة القانون، لأن تسجيل بيانات غير صحيحة يعرض صاحبه لعقوبة السجن والغرامة المالية.

وزارة الحرس الوطني

هي وزارة سيادية تقوم على حفظ الأمن لكافة الحدود السعودية، تضم عدد من الإدارات الفرعية منها إدارة الشئون الصحية، التي توفر العلاج الصحي لكافة منسوبي الوزارة، يوجد المقر الرئيس لها في العاصمة الرياض، تم إنشائها عام 1947 ميلادي يترأسها الأمير عبد الله بن بندر.