طرق التواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية وخطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن التحديثات التي تم إدخالها على نظام الضمان الاجتماعي، الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يبحثون بشكل كبير حول هذا الأمر عبر محركات البحث جوجل، للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالنظام.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

تكمن أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 التي جاءت وفق مرسوم ملكي في التالي:

يحقق النظام الاستقرار وترسيخ كافة التدابير اللازمة، لتقديم الدعم اللازم لمختلف الأسر التي تكون بحاجة للضمان الاجتماعي 1443.

يضمن النظام توفير جميع المتطلبات الضرورية لجميع المستحقين من الدعم الحكومي

طرق التواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أصبح بإمكان العديد من المواطنين التواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي عن طريق عمل حساب جديد أو عن طريق الضغط على أيقونة تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني.

إدخال البيانات الخاصة بحساب أبشر وتسجيل رمز التعبئة.

بعد ذلك سيتم تحويل الشخص إلى منصة الدعم والإعلانات الاجتماعية تلقائياً.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن تسجيل الدخول من خلال إتباع الخطوات التالية، وهي:

التوجه إلى موقع الضمان الاجتماعي وتسجيل الدخول للحصول على الدعم.

كتابة كافة البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

إدخال رقم هوية الشخص.

تسجيل تاريخ الميلاد.

كتابة رقم الهاتف.

تسجيل كلمة السر.

ضرورة الموافقة على كافة الشروط والأحكام، وبعد ذلك تسجيل الدخول.

ستظهر الصفحة الرئيسية وبعد ذلك يتم إدخال البيانات بشكل كامل.

الانتقال إلى الملف الموحد وبعد ذلك لابد من إدخال كافة البيانات الشخصية المتعلقة بمقدم الطلب بشكل يشمل بيانات الأوى والدخل الشهري.

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من تطابقها على جميع المتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور، وهي كالتالي:

وهي كالتالي: يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

أن يكون دخل الأسرة أقل من الحد الأدنى الذي تم تخصيصه بمعاش الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون المتقدم موجود في المملكة العربية السعودية لفترة طويلة.

أن يتم التقديم على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور