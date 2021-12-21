أعلنت الحكومة الإيرانية وفاة سفيرها في اليمن، حسن إيرلو، أثناء خضوعه للعلاج الطبي، الثلاثاء، والذي يعد مندوب طهران لدى الحوثيين.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية أنه أصيب بكورونا في اليمن. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق إلى أن إيرلو عزل من منصبه بسبب تصاعد التوتر بين إيران والحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء. كانت وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب قد وصفت إيرلو بأنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة مندوب إيران لدى الحوثيين من جراء كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.