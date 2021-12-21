اليابان تنفذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فإن عمليات الإعدام هذه هى الأولى فى اليابان منذ ديسمبر 2019، إذ أعدمت اليابان 3 سجناء فى 2019، و15 فى 2018، من بينهم 13 ينتمون لطائفة "أوم سيزيكيو" التى نفذت هجومًا داميًا بغاز السارين عام 1995، واستهدف مترو الأنفاق فى طوكيو.
وبحسب الوكالة، لم تعلن وسائل الإعلام المحلية عن هوية الأشخاص الذين تم إعدامهم، كما لم تؤكد وزارة العدل خبر الإعدام.
يذكر أن هناك أكثر من 100 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم فى اليابان، وعادة ما تنفذ البلاد عمليات الإعدام بعد فترة طويلة من النطق بالحكم، وتكون شنقًا.
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