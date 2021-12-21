روسيا: لم نقرر وقف الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، أن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتخلى عن الوقف الاختيارى المفروض على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا، فى حال لم تقبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.





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