البيت الأبيض يعلن نتائج فحص كورونا لبايدن

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، إن موظفا أمضى نحو 30 دقيقة بالقرب من بايدن يوم الجمعة، تأكدت إصابته بكوفيد-19، وهو ما أدى إلى خضوع الرئيس للفحص الطبى.
وأضاف البيت الأبيض، أن الاختبار الذى أجرى لبايدن فى إطار فحوصاته الدورية جاءت نتيجته سلبية أيضا، وأن الرئيس بايدن سيخضع لفحص كورونا آخر يوم الأربعاء ولن يدخل الحجر لكونه ملقحا بالكامل.
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