جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس بلدية كاب هايتيان باتريك ألمونور، إن العدد قد يرتفع للأسف بسبب الإصابات الخطيرة التى لا تزال فى المستشفى.
ووقع الحادث الأسبوع الماضى عندما انقلبت شاحنة مليئة بالوقود على الطريق، وهرع العشرات لجمع الوقود المتسرب مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة قتلى انفجار شاحنة وقود فى هايتى إلى 90 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.