ارتفاع حصيلة قتلى انفجار شاحنة وقود فى هايتى إلى 90 شخصا

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس بلدية كاب هايتيان باتريك ألمونور، إن العدد قد يرتفع للأسف بسبب الإصابات الخطيرة التى لا تزال فى المستشفى.

ووقع الحادث الأسبوع الماضى عندما انقلبت شاحنة مليئة بالوقود على الطريق، وهرع العشرات لجمع الوقود المتسرب مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.