الفلبين تتسلم 3.3 مليون جرعة لقاحات كورونا هدية من أمريكا وفرنسا

وذكرت شبكة (إيه بى إس - سى بى إن) الفلبينية أن البلاد تسلمت مليونا و623 ألفا و960 جرعة من لقاح "فايزر" مقدمة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مليون و697 ألف جرعة من لقاح "استرازينكا" مقدمة من فرنسا.
وأشارت الشبكة إلى أن الشحنة وصلت مطار نينوى أكينو الدولى فى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلى على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية، ليرتفع بذلك إجمالى اللقاحات التى تسلمتها الفلبين منذ بداية الجائحة إلى أكثر من 190 مليون جرعة.
وقد تمكنت السلطات الصحية فى الفلبين حتى الآن من تطعيم 43 مليونا و534 ألفا و136 شخصا بشكل كامل ضد فيروس كورونا، بينما حصل 56 مليونا و260 ألفا و154 شخصا على الجرعة الأولى من اللقاح.
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