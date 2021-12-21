إصابات كورونا تسجل رقما كارثيا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم الثلاثاء، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و360 ألفا و875 وفاة.
وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 51.1 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 807 آلاف و952 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ617 ألفا و873 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 477 ألفا و554 حالة وفاة.
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