نيوزيلندا تقرر تسريع الجرعات المعززة وتلقيح الأطفال ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الوزير كريس هيبكنز فى نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده على تسريع وتيرة الجرعات المعززة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تطعيم الأطفال، فى محاولة لإبعاد المتحور أوميكرون عن المجتمع لأطول فترة ممكنة.





وقال هيبكنز، وهو الوزير المسؤول عن مواجهة وباء كورونا فى نيوزيلندا، إن مجلس الوزراء وافق على خفض الفترة الفاصلة بين جرعة فايزر الثانية والجرعات المعززة من 6 إلى 4 أشهر، إضافة إلى تقديم اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 سنوات إلى ما فوق.

وقال هيبكنز: "تشجع الحكومة بشدة الآباء على تطعيم أطفالهم ضد وباء كورونا، لكننى أريد أن أكون واضحًا بأن هذا خيار للوالدين. ولا تعتزم الحكومة جعل التطعيمات إلزامية لأى طفل فى هذه الفئة العمرية".

ووفقًا للتقارير الرسمية، أعلنت نيوزيلندا رصد 22 إصابة بالمتحور أوميكرون حتى الآن، والتى تم رصدها جميعًا على الحدود. في حين تم تطعيم أكثر من 90% من سكان البلاد ضد كورونا حتى الآن.