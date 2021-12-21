واشنطن تدرج 8 دول جديدة على قائمة حظر السفر بسبب كورونا

وأوضحت المراكز الأمريكية فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، أن هذه الدول تتضمن إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان وجزيرة بونير إحدى الجزر الكاريبية الهولندية الواقعة جنوب بحر الكاريبى بالإضافة إلى منطقة جبل طارق وموناكو وسان مارينو.
واستدركت قائلة "إنه إذا كان يتعين على الأمريكيين السفر إلى إسبانيا، فإنه يجب عليهم تلقى تطعيما كاملا قبل السفر إليها نظراً لاحتمال تعرض المسافرين إليها لخطر الإصابة بمتحورات فيروس كورونا التى أخذت فى الانتشار هناك".
وحثت المراكز الأمريكية المسافرين على اتباع التوصيات أو المتطلبات التى تشترطها هذه الدول، ومن بينها ارتداء الكمامات والتباعد بين الأفراد.
يذكر أن المراكز الأمريكية للرقابة والوقاية من الأمراض عادة ما تحذر من السفر إلى الدول التى تكون مخاطر الإصابة فيها بفيروس كورونا المستجد مخاطر عالية جدا.
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