الأرجنتين تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا

ارتفعت حالات الإصابة بكورونا في الأرجنتين بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة جديدة يوميا في الآونة الأخيرة، أي بمتوسط يبلغ أربع إلى خمس مرات أكثر من الشهر الماضي، وفقا لتقرير نشرته وزارة الصحة الإثنين.

وتأتي هذه الزيادة التدريجية والمتواصلة في عدد الإصابات على خلفية انتشار المتحورة أوميكرون، التي اكتُشِفت الإصابة الأولى به في الأرجنتين في 6 ديسمبر/كانون الأول لدى مسافر عائد من جنوب إفريقيا.

ولم تنشر وزارة الصحة أرقاما حديثة حول مدى انتشار الإصابات بالمتحور أوميكرون على الصعيد الوطني، لكنها أعلنت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول عن 4 إصابات مؤكدة بهذه المتحورة في محافظة كوردوبا (وسط).