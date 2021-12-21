“نشوة الديربي” تحفز العالمي أمام الاتفاق اليوم موعد مباراة النصر والاتفاق في الكأس والتشكيل المتوقع

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الفوز على الهلال في الدوري السعودي هل يكون قوة دفع للعالمي اليوم، عندما يحين موعد مباراة النصر والاتفاق في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، اللقاء المقرر أن يحتضنه معقل النصر ملعب مرسول بارك، والتي يسعى من خلالها النصر للفوز والعبور للدور التالي، لمواجهة الزعيم مجدداً الذي تأهل على حساب الرائد أمس بفوزه بهدفين دون مقابل، اللقاء المرتقب اليوم لن يكون سهل للنصر خاصة أن الاتفاق عاد له الثلاثي العربي، الذي شارك في كأس العرب الحارس مبولحي وعبد اللاوي الجزائريان المنتشيان بكأس العرب والتونسي السليتي، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة.مباراة النصر والاتفاق في الكأس
أخضع المدير الفني الأرجنتيني لنادي النصر ” ميجيل أنخل روسو”، لاعبي الفريق لفحوصات وقياسات طبية دقيقة بواسطة أحدث ألأجهزة الطبية، للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين وأجرى بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها في اللقاء، وطرحت إدارة النصر تذاكر المباراة عبر موقع مرسول بارك، وتم بيع جميع التذاكر للجماهير المتعطشة لمزيد من الفوز، لتعويض الفترة السابقة التي عانا فيها النصر.موعد مباراة النصر والاتفاق
- 16.50 : بتوقيت القاهرة.
- 17.50 : بتوقيت مكة المكرمة.
- 18.50 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
تنقل جميع مباريات كأس الملك من خلال قنوات ssc الرياضية السعودية، ومباراة اليوم سوف تذاع عبر شاشة قناة ssc hd 1 ولم يتحدد المعلق حتى الآن.التشكيل المتوقع للنصر اليوم
- حراسة المرمى ” أمين بخاري”.
- الدفاع ” علي لاجامي، منصور الشمري، محمد أل فتيل، سلطان الغنام”.
- الوسط ” خليل ألعيسى، علي الحسن، عبد الله الخيبري”.
- الهجوم ” أبوبكر، تاليسكا، الغنام”.
- حراسة المرمى “رايس مبولحي”.
- خط الدفاع ” سعيد المولد، عبد الله الخطيب، الربيعي”.
- خط الوسط ” فيليب كيسي، سنوسي الهوسوي، اليرك دي سوزا، سعد السولي”.
- خط الهجوم ” محمد الكويكبي، عبد الله السالم، روبين كوايسون”
|المباراة
|النصر * الاتفاق
|البطولة
|الدور ثمن النهائي في كأس الملك
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 2021/12/21 الساعة 17.50 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب نادي النصر مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|ssc
الوسوم
الفوز على الهلال في الدوري السعودي هل يكون قوة دفع للعالمي اليوم، عندما يحين موعد مباراة النصر والاتفاق في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، اللقاء المقرر أن يحتضنه معقل النصر ملعب مرسول بارك، والتي يسعى من خلالها النصر للفوز والعبور للدور التالي، لمواجهة الزعيم مجدداً الذي تأهل على حساب الرائد أمس بفوزه بهدفين دون مقابل، اللقاء المرتقب اليوم لن يكون سهل للنصر خاصة أن الاتفاق عاد له الثلاثي العربي، الذي شارك في كأس العرب الحارس مبولحي وعبد اللاوي الجزائريان المنتشيان بكأس العرب والتونسي السليتي، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة.مباراة النصر والاتفاق في الكأس
أخضع المدير الفني الأرجنتيني لنادي النصر ” ميجيل أنخل روسو”، لاعبي الفريق لفحوصات وقياسات طبية دقيقة بواسطة أحدث ألأجهزة الطبية، للوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين وأجرى بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها في اللقاء، وطرحت إدارة النصر تذاكر المباراة عبر موقع مرسول بارك، وتم بيع جميع التذاكر للجماهير المتعطشة لمزيد من الفوز، لتعويض الفترة السابقة التي عانا فيها النصر.موعد مباراة النصر والاتفاق
- 16.50 : بتوقيت القاهرة.
- 17.50 : بتوقيت مكة المكرمة.
- 18.50 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
تنقل جميع مباريات كأس الملك من خلال قنوات ssc الرياضية السعودية، ومباراة اليوم سوف تذاع عبر شاشة قناة ssc hd 1 ولم يتحدد المعلق حتى الآن.التشكيل المتوقع للنصر اليوم
- حراسة المرمى ” أمين بخاري”.
- الدفاع ” علي لاجامي، منصور الشمري، محمد أل فتيل، سلطان الغنام”.
- الوسط ” خليل ألعيسى، علي الحسن، عبد الله الخيبري”.
- الهجوم ” أبوبكر، تاليسكا، الغنام”.
- حراسة المرمى “رايس مبولحي”.
- خط الدفاع ” سعيد المولد، عبد الله الخطيب، الربيعي”.
- خط الوسط ” فيليب كيسي، سنوسي الهوسوي، اليرك دي سوزا، سعد السولي”.
- خط الهجوم ” محمد الكويكبي، عبد الله السالم، روبين كوايسون”
|المباراة
|النصر * الاتفاق
|البطولة
|الدور ثمن النهائي في كأس الملك
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 2021/12/21 الساعة 17.50 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب نادي النصر مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|ssc
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