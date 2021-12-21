روسيا تطلق صاروخ كروز من بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن غواصة روسية أطلقت صاروخ كروز من بحر اليابان على هدف يبعد أكثر من ألف كيلومتر فى منطقة تدريب على البر الروسى، مؤكدة أن الإطلاق تم بنجاح.





وحسبما نقلت "رويترز" عن الوكالة الروسية، قال الأسطول الروسى فى منطقة الهادئ إن التدريبات شملت أيضًا تحركات سرية ودعمًا من سفن حربية وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة. وتطالب اليابان بالسيادة على جزر الكوريل الجنوبية التى تسيطر عليها روسيا فى بحر أوختسك القريب، إذ تعتبرها طوكيو الأراضى الشمالية لها، ويعود هذا النزاع الإقليمى للحرب العالمية الثانية.

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