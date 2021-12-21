بينها لبنان.. أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى 8 دول

جدة - نرمين السيد - حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الإثنين، من السفر إلى 8 دول، وسط مخاوف من تفشى كورونا المستجد، خصوصا مع ظهور متحور أوميكرون، السلالة الأحدث والأسرع انتشارًا من الوباء.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخباريى، حذرت السلطات الصحية الأمريكية من السفر إلى "لبنان، وإسبانيا، وفنلندا وتشاد، وموناكو، وسان مارينو، وجبل طارق". وبحسب الوكالة، أضافت هذه المراكز إلى تصنيف المخاطر من فئة "المستوى الرابع"، وهو مستوى "مرتفع للغاية"، ويضم نحو 85 دولة بينها كل دول أوروبا تقريبًا. وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرًا فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رصد متحور أوميكرون، الذى ضرب عدة ولايات، منها نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، بعد شهر واحد من اكتشافه فى جنوب إفريقيا.

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