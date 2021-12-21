كوريا الشمالية تطلق تدريبات عسكرية شتوية

جدة - نرمين السيد - كشفت سلطات الدفاع فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تدريبات شتوية يجريها جيش كوريا الشمالية، وسط مخاوف من سيول وواشنطن بشأن هذه التدريبات التى يراقبونها عن كثب.





وعادة ما تبدأ كوريا الشمالية تدريباتها العسكرية المنتظمة فى ديسمبر من كل عام، وتستمر هذه التدربيات حتى أوائل الربيع، وتتضمن تدريبات إطلاق نيران المدفعية، الأمر الذى يثير مخاوف لدى الجارة الجنوبية. وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية فى كوريا الجنوبية "يونهاب"، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، العقيد كيم جون راك: "نعتقد أن التدريبات الشتوية من قبل جيش كوريا الشمالية جارية، نراقب عن كثب الأنشطة ذات الصلة مع الحفاظ على التعاون الوثيق بين سلطات الاستخبارات لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

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