البيت الأبيض: بايدن يعتزم تعيين 4 أمريكيين من أصل هندى فى لجنة استشارية له

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، عن أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتزم تعيين 4 أمريكيين من أصل هندى، فى لجنة استشارية للرئيس بشأن أوضاع الأمريكيين الذين يقيمون فى آسيا وجزر هاواى وجزر المحيط الهادى.





وأوضح البيت الأبيض فى معرض بيان نشره اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بهذا الشأن أن اللجنة الاستشارية تضم 23 عضوًا، من بينهم 4 أمريكيين من أصل هندى وهم أجاى باتوريا، وسونال شاه، وكمال كالسى وسميتا شاه.

وجاء فى البيان "أن هذه اللجنة ستقدم المشورة إلى الرئيس بشأن السبل التى يمكن أن يتعاون بها القطاع العام والقطاع الخاص، والقطاعات التى لا تهدف إلى تحقيق ربح من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، لأفراد الجاليات الأمريكية الذين يعيشون فى آسيا وجزر هاواى وجزر المحيط الهادى".

وأضاف البيان "أن هذه اللجنة ستكون مكلفة أيضا بتقديم النصح للرئيس بايدن بشأن السياسات الواجب اتخاذها، لمعالجة مشكلات العنف والخوف من الأجانب ومشكلات المعاقين وغيرها"، وأن اللجنة ستضم زعماء من المجتمع المدنى عبر أنحاء الولايات المتحدة وستعكس تنوع التجمعات الأمريكية.