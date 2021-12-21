وأوضح البيت الأبيض فى معرض بيان نشره اليوم الثلاثاء، فيما يتعلق بهذا الشأن أن اللجنة الاستشارية تضم 23 عضوًا، من بينهم 4 أمريكيين من أصل هندى وهم أجاى باتوريا، وسونال شاه، وكمال كالسى وسميتا شاه.
وجاء فى البيان "أن هذه اللجنة ستقدم المشورة إلى الرئيس بشأن السبل التى يمكن أن يتعاون بها القطاع العام والقطاع الخاص، والقطاعات التى لا تهدف إلى تحقيق ربح من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، لأفراد الجاليات الأمريكية الذين يعيشون فى آسيا وجزر هاواى وجزر المحيط الهادى".
وأضاف البيان "أن هذه اللجنة ستكون مكلفة أيضا بتقديم النصح للرئيس بايدن بشأن السياسات الواجب اتخاذها، لمعالجة مشكلات العنف والخوف من الأجانب ومشكلات المعاقين وغيرها"، وأن اللجنة ستضم زعماء من المجتمع المدنى عبر أنحاء الولايات المتحدة وستعكس تنوع التجمعات الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: بايدن يعتزم تعيين 4 أمريكيين من أصل هندى فى لجنة استشارية له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.