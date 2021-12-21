الشرطة الفرنسية تلقي القبض على محتجز الرهائن في باريس

أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال المسلح الذي احتجز رهينتين في العاصمة باريس أمس الاثنين.
وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرار درمانين عبر "تويتر" صباح اليوم أنه تم اعتقال محتجز الرائن دون أن يصاب أحد بأذى.
وفي وقت سابق قالت شرطة باريس إن الرجل الذي احتجز امرأتين في الدائرة 12 بباريس عصر الاثنين، أفرج عن إحداهما بعد ست ساعات، وأن المفاوضات معه مستمرة.
وجاء اعتقال محتجز الرهائن بعدما "أصغى لصوت العقل أخيرا"، حسبما ذكرت شرطة باريس، وأفرج عن الرهينة الثانية.
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