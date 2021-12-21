أوميكرون يسجل أول حالة وفاة في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون أعلنت عنها السلطات الصحية بولاية تكساس.

هذا وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إن أوميكرون، بات المتحور المهيمن على الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بنسبة تجاوزت 70 % من الحالات

ورغم خطر موجة وبائية شتوية مرجحة، استبعد البيت الأبيض، الإثنين، فرض “إغلاق” في البلاد، كاشفًا أنّ الرئيس جو بايدن سيُعلن الثلاثاء “إجراءات” جديدة تستهدف “توسيع نطاق إجراء فحوص الكشف” عن كوفيد-19، مع الإشارة إلى “الأخطار التي تهدّد غير الملقّحين”.

تغلّب المتحوّر أوميكرون السريعة الانتشار، على المتحوّر دلتا في غضون أسابيع، وبات يمثّل ما يصل إلى 96,3% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريجون وواشنطن وإيداهو)، حسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفي مجموعة أخرى من الولايات الجنوبيّة الشرقيّة، بما في ذلك فلوريدا وألاباما وجورجيا، يمثّل أوميكرون 95,2% من الإصابات الجديدة، وهي نسبة مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد.