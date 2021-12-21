زلزال عنيف يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا بعد حوالى 210 أميال (337 كيلومترا) شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا والتى يسكنها أقل من 1000 شخص.
وأكدت المراكز الأمريكية للتحذير من موجات المد العاتية، أنها لا تتوقع حدوث تسونامى، فيما لم ترد أى معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وقدرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الخسائر الاقتصادية بأقل من 10 ملايين دولار.
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