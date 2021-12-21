البيت الأبيض: بايدن لن يعلن الإغلاق في خطابه اليوم وسيشجع على تلقي...

قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن لا يخطط لفرض أي عمليات إغلاق مع اقتراب الأعياد، وسيشجع الأمريكيين في خطابه الذي سيلقيه اليوم على تلقي التطعيم، والحصول على جرعة معززة.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن بايدن لا يخطط لفرض أي عمليات إغلاق، وسيشجع الأمريكيين على تلقي التطعيم، والحصول على جرعة معززة، وذلك خلال خطابه الذي سيلقيه بعد ظهر اليوم.
وأشارت ساكي إلى أن الخطاب ليس كلمة عن إغلاق البلاد، لكنه حديث عن فوائد التطعيم.
من جهته، قال كبير المستشارين الطبيين لبايدن، الدكتور أنتوني فاوتشي، خلال عطلة نهاية الأسبوع إن بايدن سيصدر "تحذيرا قويا لما سيبدو عليه الشتاء" للأمريكيين الذين لم يحصلوا على اللقاح.
ويواجه العالم احتمالية موسم عطلات ثاني على التوالي مع كوفيد-19 حيث تبدأ العائلات والأصدقاء في التجمع بينما ينتشر المتحور بسرعة.
ولا تزال الكثير من المعلومات عن متحور "أوميكرون" غير معروفة، بما في ذلك ما إذا كان أشد ضراوة أو أقل خطورة.
لكن الدراسات المبكرة تشير إلى أن اللقاح سيحتاج إلى جرعة معززة للحصول على أفضل فرصة للوقاية من عدوى أوميكرون، ولكن حتى بدون الجرعة الإضافية، لا يزال يفترض أن يوفر التطعيم حماية قوية ضد المرض الشديد والوفاة.
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