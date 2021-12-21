ارتفاع الإصابات بمتحور أوميكرون فى الهند لـ200 حالة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، أنه تم تسجيل 77 حالة تعاف من المتحور، فيما تم رصد أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد فى ولايتى ماهاراشترا ودلهى، والتى بلغت 54 إصابة، بينما تم تسجيل 20 حالة فى تيلانجانا، و19 حالة فى كارناتاكا، و18 حالة فى راجستان، و15 حالة فى كيرالا، و14 حالة فى جوجارات، فيما تم تسجيل حالتى إصابة فى اوتارا براديش، وحالة واحدة فى كل من تاميل نادو وبنغال الغربية وتشاتيسجار واندرا براديش.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن متحور "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من متحور "دلتا"، ويسبب عدوى فى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين تعافوا من الفيروس التاجى.