الشرطة الفرنسية تعتقل محتجز الرهائن فى باريس

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية الفرنسى جيرار درمانين، إنه تم اعتقال محتجز الرهائن دون أن يصاب أحد بأذى.
وكانت شرطة باريس، قد أعلنت أن الرجل الذى احتجز امرأتين فى الدائرة 12 بباريس عصر الإثنين، أفرج عن إحداهما بعد ست ساعات، كما طالب بالتواصل مع وزير العدل.
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