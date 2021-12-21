موديرنا: مستعدون لتطوير لقاحات معززة ضد أوميكرون خلال أسابيع

قال المدير التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية لتصنيع اللقاحات، ستيفن بانسل، في مقابلة، إن الشركة لا تتوقع أي مشاكل في تطوير جرعة معززة من اللقاح ضد متحور أوميكرون من فيروس كورونا ويمكنها أن تبدأ العمل في ذلك خلال بضعة أسابيع.

وتأمل شركة موديرنا، أن تبدأ، مع بداية العام الجديد، التجارب السريرية على اللقاح لمواجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، ولكنها تركز الآن على عمل جرعات معززة من لقاحها الجديد (إم.آر.إن. إيه- 1237).

وقال بانسل، في لقاء صحفي، “يحتاج اللقاح فقط إلى تعديلات طفيفة، لا أتوقع أية مشاكل”.

وأصبحت أوميكرون المتحورة المهيمنة إلى حد كبير في الولايات المتحدة ومثّلت أوميكرون 73,2% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول بحسب بيانات نشرتها السلطات الصحية الأمريكية مساء الاثنين. وكانت تلك النسبة الأسبوع الماضي 12,6% فقط.

وتجاوز أوميكرون المتحوّر دلتا في الانتشار في غضون أسابيع، وبات يمثّل 95% من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة (أوريجن وواشنطن وايداهو)، بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).