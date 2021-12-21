يويفا يعاقب ليفربول بسبب "واقعة الطفل".. وفيديو يكشف ما حدث

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معاقبة نادي ليفربول الإنجليزي، بغرامة مالية، بسبب "واقعة طريفة" شغلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع.

وأعلن (يويفا) فرض غرامة مالية على ليفربول قدرها 5 آلاف يورو، بسبب اقتحام طفل مشجع للنادي لأرضية الملعب خلال مباراة للفريق أمام بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

وانتشرت الواقعة قبل أسابيع، عندما اقتحم طفل صغير أرضية ملعب أنفيلد، وقام "بسرقة" كرة المباراة، قبل أن يهرب راكضا من رجال الأمن ليعود بالكرة للمدرجات.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وارتفعت شعبية "طفل ليفربول" بشكل كبير، بين جماهير كرة القدم، التي أحبت شغفه بالفريق ودهاءه بالهروب من رجال الأمن.

وفور انتهاء مباراة ليفربول وبورتو، نزل الطفل الصغير لأرضية الملعب، واتجه مباشرة للمدافع الأسكتلندي أندي روبرتسون، وطلب منه كرة المباراة، ليأخذها ويتوجه بسرعة لمقاعد الجماهير.