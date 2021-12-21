البيت الأبيض: تعبئة الأطباء العسكريين لمواجهة تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تعبئة الأطباء العسكريين لمواجهة تفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية فى نبأ عاجل.





يأتى ذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" فى عدة ولايات من بينها نيويورك، وبالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.

وظهر أوميكرون لأول مرة فى جنوب إفريقيا، وصنفته الصحة العالمية على أنه نوعًا مُختلفًا، ونظرًا للعدد الكبير من الطفرات التى يحتويها أوميكرون على بروتينه الشائك، فقد تكون اللقاحات أقل فاعلية ضده مقارنةً بالمُتحورات السابقة.