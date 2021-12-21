الجيش الفرنسى: مقتل قيادى داعشى فى النيجر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أكد الجيش الفرنسى أن بورا قُتل فى غارة جوية نفذتها قوة برخان، أمس الإثنين، فى إطار عمليات لمكافحة الإرهاب بالمنطقة الإفريقية.

وشهدت النيجر العديد من الهجمات الإرهابية الخطيرة فى المناطق الحدودية مع مالى خلال الآونة الأخيرة، ما دفع البلاد لتأسيس قوة جى 5 المشتركة عام 2017 لتعزيز جهود مجموعة دول الساحل الخمس، التى تضم: "موريتانيا والنيجر والتشاد ومالى وبوركينا فاسو"، لتحقيق النظام فى مناطقهم الحدودية المشتركة.