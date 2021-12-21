سفارة السعودية: الإرهابى المعتقل فى أمريكا ليس سعوديًا

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الإرهابى المحتمل، والذى ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه فى ولاية أريزونا، أواخر الأسبوع الماضى، "ليس مواطنًا سعوديًا".





وحسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، أكدت السفارة السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنها تواصلت "مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن". وشدد سفارة المملكة على أن الشخص المذكور، والمصنف كإرهابى محتمل، "ليس مواطنًا سعوديًا"، مضيفة أنها "ستواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية، وتقديم أى حقائق حول هذا الموضوع".

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