بوتين: سنرد بشكل متناسب على أى عدوان غربى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، أنه يجب استمرار تطوير الجيش الروسى لمواجهة التهديد الغربى، مؤكدا أن بلاده سترد بالطريقة المناسبة فى حال حدوث عدوان، وسيكون الرد "عسكريا وتقنيا" على التهديدات الغربية، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

وكانت روسيا كشفت، الأسبوع الماضى، عن قائمة من الطلبات الأمنية التى تريد التفاوض بشأنها، منها تعهد حلف شمال الأطلسى بالتخلى عن أى نشاط عسكرى فى شرق أوروبا وأوكرانيا، بعد حالة من القلق بسبب الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.

وقالت واشنطن، إن بعض المقترحات الروسية غير مقبولة، وأرجأت الرد عليها حتى الأسبوع الجارى، لافتة إلى أنها سترد بمقترحات أكثر تحديدًا حول شكل أى محادثات.