“واع/ عاجل” فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية رابط نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أصبح الهدف الرئيسي في البحث من قبل الطلاب العراقيين على محرك البحث الرئيسي جوجل خلال الساعات الماضية، لمعرفة النتائج هنا بعد أن تم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية، وتمت المراجعات النهائية والرصد والتدقيق الكامل حتى يتم التأكد من حصول كل طالب على حقه، ولا يظلم أحد من الطلاب نتيجة أي خطأ في الرصد والتجميع، وكانت قد ترددت أنباء من داخل الوزارة تشير إلي قرب رفع النتيجة، على موقع الوزارة قبل يوم 20 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي كانت أغلب المواقع قد أشارت إليه، أنه هو الموعد النهائي لرفع النتائج وفيما يلي رابط الاستعلام الرسمي عن الدرجات والنتائج.

موقع نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل عبر الحساب الرسمي لها على فيس بوك، عن رفع نتائج جميع المحافظات على الرابط الرسمي للوزارة، وناشدت الطلاب عدم الضغط الكبير على الموقع، وفي حالة عدم التمكن من الدخول المحاولة أكثر من مرة في أوقات مختلفة، بسبب الضغط المتوقع مع الدقائق الأولى من رفع النتائج.

رسمياً نتائج الثالث متوسط الدور الثالث

يمكن لجميع الطلاب الآن الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ومعرفة النتائج بعد أن تم رفعها اليوم، وكانت وكالة الأنبار العراقية “واع” قد نشرت إعلان النتائج، وبذالك تنتهي حالة الانتظار التي عاشها الطلاب خلال الأيام الماضية، نتيجة ترقب رفع النتائج وقالت الوكالة، أن على الطلاب الاستعلام الآن بسهولة.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

كانت وزارة التربية والتعليم قد عقدت الامتحانات يوم الإثنين الموافق 6 من الشهر الجاري شهر سبتمبر 2021، واستمرت حتى انتهت يوم السبت الموافق 11 من نفس الشهر، وبعدها مباشراً شكلت الوزارة لجان مختصة للتصحيح وباشرت عملها على الفور حتى يتم الانتهاء من التصحيح في أقرب وقت ممكن، لإعلان النتائج للطلاب لإنهاء حالة الترقب والتوتر التي تنتاب الطلاب نتيجة انتظار النتائج.

أدخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq. أضغط على نتائج الطلاب ثم حدد نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021. سجل البيانات الشخصية المطلوبة على الموقع وتحرى الدقة في تسجيل البيانات. أضغط على زر عرض النتيجة لتظهر لك كافة التفاصيل من درجات ونسب مئوية.

رابط نتائج الثالث متوسط الدور الثالثوزارة التربية والتعليم العراقية

تبذل وزارة التربية والتعليم العراقية مجهود كبير لتطوير المنظومة التعليمية في البلاد، والتحول إلي التعليم الإلكتروني عن بعد في العام القادم، من خلال تلقي طلاب المراحل الأولى تعليمهم ودروسهم عبر قنوات تعليمية، سوف يتم إطلاقها تكون تحت متابعة دقيقة من قبل خبراء الوزارة، للتأكد من جودة المحتوى الذي يقدم للطلاب.

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

قالت الوزارة أنه تم تجهيز الموقع الرسمي للوزارة، ورفع كفائته بالاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى يستوعب الضغط المتوقع من الطلاب للدخول ومعرفة النتائج، عقب رفعها مباشراً خلال الساعات القادمة.

تنويه هام من وزارة التربية والتعليم للطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال موقعها الإلكتروني على فيس بوك، تنويه هام للطلاب وأولياء أمرهم بأن لا يأخذوا معلومات عن وزارة التربية والتعليم العراقية، إلا من خلال مواقع الوزارة الرسمية على فيس بوك والموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وأن أخبار تنشر على المواقع الأخرى هي غير مسئولة عن صحتا.

وزارة التربية والتعليم العراقية

من أنشط الوزارات في الحكومة العراقية وأهمها فهي الوزارة، المسئولة عن تعليم الطلاب العراقيين وتقديم تعليم ذو مستوى جيد ينهض بالبلاد ويجعلها في مقدمة الدول المتقدمة فالدول تنهض بالعلم والابتكار، لذا تحظى وزارة التربية والتعليم بدعم كبير من الحكومة، ويتم توفير كافة المخصصات المالية التي تطلبها.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الثالث

لم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية موعد محدد لرفع النتائج للطلاب، ولكنها ألأشارت إلي قرب الإعلان، بعد أن تم الانتهاء من معظم إجراءات التصحيح والتدقيق للدرجات وتم مراجعتها أكثر من مرة، ولم يتبقى سوى بعض الترتيبات البسيطة والتي لن تستغرق وقت طويل، وخلال الساعات القليلة القادمة سنرفع النتائج.

تحديث موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إجراء بعض التعديلات على الموقع من قبل وزارة الاتصالات في الحكومة العراقية، بعد أن كان بعض الطلاب قد واجهتهم بعض المشاكل في الاستعلام الإلكتروني خلال النتائج الماضية حتى لا تتكرر تلك الأمور وساعات قليلة ويتم تفعيل الموقع للطلاب لمعرفة النتائج.