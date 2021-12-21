احتساب ضربة جزاء الاتحاد أمام الفتح كانت بسبب “تكبير الجسم بصورة غير طبيعية”

كان قرار حكم مباراة الاتحاد والفتح “خالد الصلوي” باحتساب ضربة جزاء الاتحاد له صدى واسع في الوسط الرياضي السعودي تاركًا علامات استفهام كبيرة وآثار التساؤلات بين الجماهير والمتابعين للمباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، وذلك ضمن منافسات الدور ال16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. وتمكن العميد من حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع نهائي من المسابقة بعد تغلبه بصعوبة على الفتح بنتيجة 3-2 في لقاء ملحمي شهد صراع قوي بين الفريقين حتى آخر الدقائق.

احتساب ضربة جزاء الاتحاد أمام الفتح من أبرز أحداث المباراة

تمكن فريق اتحاد جدة من العودة في المباراة أمام الفتح بعد أن كان متأخرًا في النتيجة بفارق هدفين، وذلك في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول عبر ضربة جزاء تناثرت الشكوك حول صحتها، ونفذها بإتقان المهاجم البرازيلي رومارينهو ليقلص الفارق مع الفتح ويسجل الهدف الأول للعميد في المباراة، لتنتهي مجريات أحداث الشوط الأول بواقع 2-1 لصالح الفتح.

وبعد نصف ساعة على انطلاق أحداث الشوط الثاني، أعاد رومارينهو المباراة إلى نقطة البداية بعد تسجيله الهدف الشخصي الثاني له وكذلك لفريقه الاتحاد بعد أن ارتقى عالياً ليقابل عرضية عبد الرحمن العبود بالرأس ويُسكن الكرة في شباك الفتح لتصبح النتيجة 2-2 في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وأبى الاتحاد أن تتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية بعدما قلب الطاولة كليا على نادي الفتح في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 92 التي شهدت تسجيل برازيلي آخر وهو برونو هنريكي لهدف تأهل الاتحاد إلى المربع الذهبي بعد أن خطف الكرة بدهاء من مدافع الفتح وسددها بسرعة صاروخية في الشباك لتصبح النتيجة 3-2 قبل دقائق من انطلاق صافرة نهاية المباراة، لينضم بذلك فريق الاتحاد إلى مربع المتأهلين إلى دور ال8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت نهاية أحداث مباراة الاتحاد والفتح حالة طرد للاعب البيروفي كريستيان كويفا لاعب فريق الفتح، وتبعها إنذارات وطرود أخرى لعدد من لاعبي وإداري الفتح نتيجة اعتراضهم على حكم المباراة “خالد الصلوي” الذي أشهر البطاقات دون تردد أو نقاش.

وآثار أيضاً احتساب خالد الصلوي ضربة جزاء الاتحاد حالة من الجدل بين النقاد الرياضيين والجماهير وتسبب القرار في انقسام الآراء ووجهات النظر بين مؤيد ومعارض لقرار الحكم، واتفقت بعض الآراء مع الصلوي، وذلك لأن مدافع الفتح لمس الكرة بيده وغيّر من اتجاهها مما منع من وجود هجمة واعدة لصالح النمور، وعارض البعض الآخر قرار الصلوي لعدم تعمد المدافع لمس الكرة.

خبراء التحكيم يكشفون سبب احتساب ضربة جزاء الاتحاد أمام الفتح

أكد فهد المرداسي، الخبير التحكيمي بشبكة قنوات شركة الرياضة السعودية ssc عبر برنامج “شوت” أن الحكم أصاب في احتساب ضربة جزاء اتحاد جدة في الدقيقة 35 بعد لمس مدافع الفتح “صالح النشمي” للكرة بيده أثناء محاولته إبعاد الكرة برأسه، وأشاد المرداسي بموقف الحكم، وثقته عند اتخاذ القرار دون العودة إلى تقنية الفيديو VAR.

وأرجع المرداسي صحة قرار الصلوي إلى خطأ مدافع الفتح الذي كانت يده بجوار جسده في البداية عند ارتقائه محاولاً التصدي للكرة العرضية وإبعادها برأسه، ولكنه أخفق وعند هبوطه على الأرض رفع يده في محاولة منه لتكبير جسده بالتزامن مع ضرب مهاجم الاتحاد للكرة برأسه، وبالتالي اعتبر الحكم أن لمسة اليد جاءت نتيجة تكبير الجسد بصورة غير طبيعية، لذلك ضربة جزاء الاتحاد صحيحة.

واتفق معه الخبير التحكيمي محمد فودة عبر برنامج “أكشن مع وليد”، وكذلك الخبير عبد الله القحطاني عبر برنامج “ملعب sbc” في أن هنالك عملية تكبير للجسم من خلال استعمال مدافع الفتح ليده اليمنى، وبالتالي كانت لمسة اليد للكرة وتغيير اتجاهها سبب احتساب ضربة جزاء الاتحاد في المباراة.