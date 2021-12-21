أخبار اليمن : منظمة تأمل أن يشهد 2022 نهاية لـ”كورونا”

منظمة تأمل أن يشهد 2022 نهاية لـ”كورونا”أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الإثنين عن أمله في أن يكون 2022 "عام نهاية وباء كوفيد-19".

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، "العام المقبل، تلتزم منظمة الصحة العالمية بذل كل ما في وسعها للقضاء على الوباء"..داعيا إلى تحسين فرص الحصول على اللقاحات في البلدان المحرومة.

واضاف غيبريسوس قائلا "إذا أردنا إنهاء الوباء في العام المقبل، يجب أن ننهي عدم المساواة (في اللقاحات) عبر ضمان تطعيم 70 بالمئة من السكان في كل بلد بحلول منتصف العام المقبل". مذكرا بأن منظمة الصحة العالمية لا تعارض الجرعات المعززة، لكنه شدد على وجوب حصرها في الأشخاص المعرضين للخطر أو الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.

وحث تيدروس أدهانوم غيبريسوس البلدان التي تقدم جرعات معززة للبالغين أو الأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة على أن تشارك تلك الجرعات مع دول أخرى مع إقناع الأشخاص غير الملقحين بالإقبال على التطعيم. وأكد "أننا نواجه شتاء قاسيا آخر، لكننا نعتقد أيضا أننا نستطيع تجاوزه عبر التضامن".

