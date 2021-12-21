واشنطن تعلن مساعدة دولية بقيمة 580 مليون دولار لمواجهة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وظهر أوميكرون لأول مرة فى جنوب إفريقيا، وصنفته الصحة العالمية على أنه نوعًا مُختلفًا، ونظرًا للعدد الكبير من الطفرات التى يحتويها أوميكرون على بروتينه الشائك، فقد تكون اللقاحات أقل فاعلية ضده مقارنةً بالمُتحورات السابقة.

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