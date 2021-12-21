اليمن: وصول 1.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن هذه الدفعة هى الخامسة التى يتسلمها اليمن حتى الآن منذ مطلع العام الجارى، عبر تحالف "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، ما يرتفع إجمالى الشحنات المرسلة إلى اليمن حتى الآن إلى 2.171.800 مليون جرعة، ما يمثل واحدًا من أدنى معدلات التحصين فى العالم.
وقالت وزارة الصحة اليمنية إنها تمكنت من تطعيم أكثر من 620 ألف شخص حتى أواخر نوفمبر الماضى، من إجمالى سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليونًا، دون تسجيل أى مضاعفات خطيرة.
فيما بلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى جنوب وشرق اليمن إلى 10102 إصابة حتى الآن، كما بلغ إجمالى الوفيات 1977.
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