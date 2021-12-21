وزير الدفاع الروسى: جميع محاولات الغرب لعزل موسكو بلا جدوى

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير الدفاع الروسى، أن الولايات المتحدة تستمر فى نشر الدرع الصاروخية فى شرق أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ قرب حدودنا، مضيفا: "واشنطن والناتو يستخدمان الطيران الاستراتيجى بشكل أوسع فى مناوراتهما قرب الحدود مع موسكو". وكشف "شويجو" عن وجود أكثر من 120 عنصرا من شركات عسكرية أمريكية خاصة يعملون فى دونباس. وفيما يخص تحركات الغرب ضد موسكو، قال شويجو، إن "جميع محاولات الغرب لعزل روسيا بلا جدوى"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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