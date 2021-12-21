واشنطن تعلن مساعدات بـ580 مليون دولار لمواجهة «أوميكرون»

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن تقديم أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات إضافية لمنظمات دولية لمكافحة كوفيد-19 في مواجهة تفشي المتحوّر أوميكرون، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقال بلينكن ، إن “الانتشار السريع للمتحور أوميكرون يعزز الحاجة إلى مواصلة تسريع جهودنا لوضع حد لهذا الوباء، لأن لا أحد منا آمن حتى نكون جميعا بأمان”.

ومع هذه المساعدة الإضافية المخصصة لسبع وكالات متعددة الأطراف، تصبح المساعدات الأمريكية الإجمالية في هذا المجال 19,6 مليارا، وفقا لوزارة الخارجية.