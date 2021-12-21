عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية وخصومات تصل ل60٪

هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية يعتبر من أضخم وأكبر مركز تسويقي لبيع المنتجات والسلع الضرورية لكل منزل، وعمل عليها عروض لا تقاوم لإرضاء جميع عملاءه ويوجد له العديد من الفروع داخل المملكة لتوفير الوقت والجهد على العملاء للحصول على أفضل العروض في أسرع وقت.

عروض هايبر بنده الأسبوعية :

يخص هايبر بنده كل منتجاته بعروض وتخفيضات لا مثيل لها وخصومات تصل ل50٪ من سعر المنتج، وأيضاً هدايا مجاناً وسلع إضافية مجانية عند الشراء ومن بين هذة السلع تونا بنده إشتري اثنين وأحصل على واحدة مجانية، وأيضاً الفول المدمس اشتري واحدة وأحصل على واحدة هدية، ومكسرات مشكلة بنده يوجد عليها عرض أحصل على واحدة والأخري مجاناً وغيرهم من المنتجات والعروض المتوفرة داخل هايبر بنده والأن سوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل.

خضروات بنده إشتري واحدة وأحصل على واحدة مجانية، (400 جرام) 1+1 بنصف الثمن السعر قبل العرض 9 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4.50 ريال سعودي.

ذرة حلوة ذهبية كاملة الحبة بنده إشتري ثلاثة وأحصل على واحدة هدية مجانية، (180 جرام) 1+3 السعر قبل العرض 14 داخل العرض أصبح السعر 9.95 ريال سعودي.

زيت الكانولا بنده خصم يصل ل 50٪، (1.8 لتر) السعر للحبة قبل العرض 24.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 18.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز بنده لا غنى عنه، لا تجعل العرض يفوت السعر للحبة قبل العرض 65.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 47.95 ريال سعودي.

إشتري واحدة وأحصل علي الأخرى مجاناً، فول سوداني مملح بنده عالي الجودة السعر قبل العرض 25.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15.95 ريال سعودي.

كاجو مملح بنده (200 جرام) أحصل على واحدة هدية مجانية، 2 حبة السعر قبل العرض 53.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 34.95 ريال سعودي.

مكسرات مشكلة بندة 2 حبة السعر قبل العرض 36.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 23.95 ريال سعودي.

تونا بنده جودتها عالية ومذاقها ممتاز وتلوم لعمل اشهي الأطباق الخفيفة كالمكرونة بالتونا والخضار، والعرض المتاح عليها لا مثيل له إشتري اثنين وأحصل على واحدة هدية مجانية 2+1 السعر قبل العرض 13.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 8.95 ريال سعودي.

فول مدمس بنده لعمل الفطور الشهي اللذيذ يجب توافر طبق الفول المدمس بالخلطة السرية، (1+1) إشتري بنصف الثمن السعر قبل العرض 9 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: