هونج كونج تضيف بريطانيا إلى قائمة الحجر الصحى بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن المسافرين إلى هونج كونج القادمين من بريطانيا سيضطرون إلى البقاء فى الحجر الصحى فى معسكر حكومى اعتبارًا من اليوم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بذلك تنضم بريطانيا إلى 12 دولة إفريقية والولايات المتحدة فى قائمة الحجر الصحى لدى هونج كونج.

وحافظت هونج كونج، طوال جائحة الفيروس التاجى، على بعض قيود الحجر الصحى الأكثر صرامة فى العالم، مع زيادة القيود بسبب متغير أوميكرون.

وأضافت الصحيفة، أنه يجب أن يخضع معظم الأشخاص الذين يصلون إلى هونج كونج لمدة 21 يومًا من الحجر الصحى فى الفندق ولاختبارات متكررة قبل السماح لهم بالخروج.

وتابعت الصحيفة أنه مع ذلك، يجب على الأشخاص من البلدان التى يُعتقد أن لديها معدلات إصابة عالية بأوميكرون قضاء الأيام الأربعة الأولى من الحجر الصحى فى معسكر تديره الحكومة قبل قضاء بقية فترة عزلهم فى فندق.