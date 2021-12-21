بريطانيا: لا قيود فى مواجهة كورونا قبل الكريسماس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، برئاسة بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنها لن تفرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد قبل عيد الميلاد "الكريسماس"، فى قرار يهدف بالأساس لدرء أزمة اقتصادية مرتقبة حال تنفيذ الإغلاق.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، شدد الوزراء البريطانيون، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الموازنة بين الصحة العامة وحماية اقتصاد المملكة المتحدة، وفى تصريحات لراديو "إل بى سى"، اليوم، قال وزير مكتب مجلس الوزراء، ستيف باركلى، بشأن تغيير القواعد: "نقول للمواطنين إن عليهم أن يحتفلوا بعيد الميلاد، ولكن بطريقة حذرة". وقال فى وقت لاحق لـ "بى بى سى"، إن "الحكومة يجب أن تكون واضحة بشأن العواقب الاقتصادية لفرض أى قيود". ويرفض رئيس الوزراء البريطانى، جونسون، حتى الآن، فرض بعض الإجراءات التى أوصى بها خبراء الفيروسات فى المملكة المتحدة، بما فى ذلك فرض قيود على الاختلاط العائلى، لاحتواء تفشى متحور أوميكرون، أحدث سلالات كورونا، شديد العدوى.

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