عاجل- ارتفاع قياسى لأسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا وانجلترا

جدة - نرمين السيد - وصلت أسعار الغاز فى أوروبا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاعات قياسية بعدما زاد الطلب على هذه الموارد بحلول فصل الشتاء وتصاعد الخلافات الجيوسياسية بين المورد الرئيسى روسيا، والدول الأوروبية المستهلكة.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، وصل مؤشر "تى تى إف" الهولندى المرجعى فى أوروبا إلى 162.775 يورو لكل ميجاوات/ الساعة، وقفزت أسعار الغاز فى بريطانيا إلى 408.30 بنسات للوحدة الحرارية فى الصفقات الصباحية المتأخرة. تقول وكالة "بلومبرج" الإخبارية، إنه إذا غزت روسيا أوكرانيا مرة أخرى، فإن التأثير الحقيقى لتلك الحرب سيظهر فى أسواق الطاقة هذا الشتاء، وهو الأمر الذى ستحتاج الدول الأوروبية إلى مواجهته. ويشكل الغاز الروسى 40% على الأقل من واردات أوروبا من الطاقة حاليًا، وغالبيتها عبر أنابيب غاز تمر بأوكرانيا.

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