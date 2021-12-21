واشنطن تعلن مساعدة دولية 580 مليون دولار لمواجهة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص أكثر من نصف مليار دولار كمساعدات إضافية لمنظمات دولية لمكافحة وباء كورونا، فى مواجهة تفشى المتحور. أوميكرون.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بلينكن، إن "الانتشار السريع للمتحور أوميكرون يعزز الحاجة إلى مواصلة تسريع جهودنا لوضع حد لهذا الوباء، لأن لا أحد منا آمن حتى نكون جميعا بأمان". ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإنه بهذه المساعدة الإضافية المخصصة لسبع وكالات متعددة الأطراف، سيصل إجمالى المساعدات الأمريكية فى هذا المجال 19.6 مليارًا.

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