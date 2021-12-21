السفير الأمريكى بليبيا: سنفرض عقوبات على من يعرقل إجراء الانتخابات الليبية

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الأمريكى فى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من يحاول عرقلة الانتخابات الليبية، قائلا: إن "الشعب الليبى يتطلع إلى تشكيل حكومة شرعية منتخبة".





وذكر نورلاند- خلال لقائه مع مرشحى الانتخابات الرئاسية، أن الولايات المتحدة ترغب فى إجراء الانتخابات الليبية فى وقتها المحدد 24 ديسمبر. وكان السفير الأمريكى فى ليبيا قال، أمس الإثنين، "انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتى لمركز اقتراع نموذجى مع الدكتور السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمدير الإقليمى للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية السيد روبنشتاين"، وفقا لما نقلته صفحة السفارة الأمريكية فى ليبيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

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