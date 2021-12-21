السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق المصلحة العليا لليبيا

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بقصر الاتحادية، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، وكذلك السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن "يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها".
من جانبه، ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي "الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة السيسي لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصةً المؤسسة العسكرية المتمثلة فى الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة "5+5" المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية".
كما عرض محمد المنفي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.
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