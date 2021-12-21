العراق: ضبط 215 عبوة وأحزمة ناسفة فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت بيان الحشد الشعبى، إن "ذلك جاء خلال عملية أمنية قامت بها قوة من اللواء الأول - حشد العامرية، فى صحراء العامرية ضمن منطقة الحويجة بمحافظة الأنبار بتوجيه من قائد الحشد الشعبى لمحافظة الأنبار اللواء ضياء ناصر مهنا، وبإمرة المقدم أحمد نورى ضابط استخبارات اللواء".

وأضاف البيان الحشد العراقى، أن "العملية أسفرت عن ضبط 215 عبوة ناسفة نمساوى، وصواعق وأحزمة ناسفة".