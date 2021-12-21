الصحة الإيطالية تطالب باتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا ‎‎

جدة - نرمين السيد - وناشدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد) اليوم الثلاثاء - أطباء التخدير بزيادة نسبة 70% فى عدد الوظائف المكثفة وإغلاق صارم على غير مُلقحين.

وقال وزير الصحة الايطالى روبرتو سبيرانزا إن هناك وضعًا صعبًا على المستويين الإيطالى والأوروبى وإن الأرقام تتزايد وهذا النمو يهدد بوضع الهياكل الصحية فى أزمة، موضحًا أننا نطلب من المواطنين بذل جهد إضافى فى احترام الإجراءات من الأقنعة إلى تجنب التجمعات"، مؤكدًا أهمية التسجيل من أجل أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.

وعلى صعيد آخر، أعلن مسئول صحى بمقاطعة لاتسيو الإيطالية أليسّيو داماتو رصد أول إصابة محلية بمتحور (أوميكرون) بالعاصمة روما.

وقال المسئول الصحى - فى تصريح أوردته وكالة (أكى) الإيطالية اليوم - إن الإصابة التى تم رصدها لشاب وهو حاليا بدون أعراض وتم عزله، لافتا إلى أن المريض تلقى فى السابق جرعتين من اللقاح ولم يقم برحلات خلال الـ14 يومًا التى سبقت ظهور الأعراض.