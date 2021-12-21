ظهرت…نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث “الآن” عبر epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية

ظهرت نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث، عبر موقعنا ثقفني نستعرض معكم أبنائنا في جميع المحافظات العراقية، مستجدات الاخبار عن نتيجة الدور الثالث لطلاب الثالث متوسط، والتي تحركات مؤشرات جوجل للبحث عنها بكثافه غير معتادة منذ ساعات، ولذلك نوضح لحضراتكم إن وزراة التربية والتعليم في العراق سوف تمكنكم من الحصول عليها بالرقم الامتحاني عبر موقع الوزارة الرسمي، بالإضافة الي موقع نتائجنا والسومرية نيوز، وسوف نتيح لكم الخطوات البسيطة التي يمكنكم من خلال اتباعها استخراج النتائج في غضون ثواني فقط، خاصة أن اعمال التصحيح والتدقيق أوشكت تماما علي الانتهاء، وبذلك يمكنكم استخراج النتيجة علي الفور خلال الساعات المقبلة.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث عبر epedu.gov.iq

نستعرض معكم نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث عبر epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية، حيث إن جميع المحافظات بداية من نينوي، ديالي، الكرخ1، الرصافة، النجف ذي قار، القادسية، صلاح الدين، راصف ، اربيل، السليمانية، داهوك، الانبار، بابل، كربلاء، كركوك، ميثان، وصولا لمحافظة المثني، سوف تظهر بها النتيجة خلال الساعات القادمة، من خلال موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq، أو أحدي مواقع التابعة لها لاستخراج النتيجة بصيغة pdf، وتشمل تلك المواقع الشهيرة موقع السومرية ونتائجنا.

رابط موقع وزارة التربية العراقية

يمكنكم تحصيل نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث من رابط موقع وزارة التربية العراقية، والذي لا يحتاج الي بيانات سوي الرقم الامتحاني والاسم فقط، حيث إن وزارة التربية والتعليم العراقية تهتم بصحة الطلبه وتحرص بشدة عليها، خاصه إن الوضع الوبائي الحالي لازال مستمر، وفيروس كورونا المستجد مستمر في مواصله الإنتشار في جميع البلاد.

خطوات الحصول علي نتائج الثالث متوسط 2021 جميع المحافظات

مع اقتراب موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث في العراق، نستعرض معكم الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصتة وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال تلك الخطوات

انقر علي رابط موقع وزارة التربية العراقية.

سجل الآن رقمك الامتحاني.

اكتب اسم الطالب.

اختر المحافظة.

في النهاية اضغط كلمة إستعلام النتيجة.

ونسعد بمساعده أبنائنا الطلاب في جميع المحافظات العراقية لاستخراج معدلهم، من خلال الرقم الامتحاني والاسم، اترك تعليق في صندوق الوصف المتاح اسفل هذا التقرير، وسوف نوفر لكم النتائج لحظة ظهورها مباشرة، اذلم سوف تستمر متابعتنا للنتائج لحظة بلحظه لحين تحصيل معدل جميع الطلاب، خلال دقائق معدودة من الآن، من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

موقع نتائجنا لاستخراج النتيجة نتائج الثالث متوسط

يعتبر موقع نتائجنا من أشهر المواقع الاي تتيح النتيجة بضيغة pdf، وهي مجانية ويتم من خلالها استخراج نتائج جميع المحافظات العراقية بسهوله وسرعة، ونستمر في متابعة كل ما تعلنة وزارة التربية العراقية حيث إن نتيجة الدور الثالث للصف الثالث المتوسط من التوقع ظهورها خلال الساعات المقبلة، وذلك عبر نتائجنا، وفي تلك المحافظات القادسية، صلاح الدين، راصف ، اربيل، السليمانية، داهوك، الانبار، بابل، كربلاء، كركوك، ميثان، المثني نينوي، ديالي، الكرخ1، الرصافة، النجف ذي قار، حيث تظهر كلمة اكتملت عملية التصحيح بنسبة 100% في المحافظات المذكورة.

وبعد توتر طويل وقلق ملحوظ ظهرت الآن نتيجة الثالث متوسط العراق جميع المحافظات، وذلك للطلاب الراسبين في الدور الثاني، و يمكنكم زيارة الموقع المشار الية والحصول علي النتيجة الان، كما يمكنكم طلب المساعدة من خلال التعليقات اسفل الخبر، حتي نتمكن من معرفة المطلوب ونساعدكم في تحصيل النتيجة علي الفور، علما بأن الإسم والرقم الامتحاني هي المعلومات المطلوبة لاستخراج النتيجة.

هل ظهرت نتائج الثالث متوسط العراق جميع المحافظات

بالفعل ظهرت منذ لحظات نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021، ولكن بمحافظة بغداد فقط، وسوف تتوالي عملية ظهور النتيجة بباقي المحافظات، برجاء الانتظار لحظات لحين تحميل النتيجة نتيجة كثافة الضغط علي الموقع، لو ترك تعليق للتواصل معنا لتحصيل النتيجة بسهولة، نتمني لكم جميعا النجاح والتوفيق.

بدأت الاعتراضات علي نتائج الثالث متوسط 2021 للدور الثالث ترتفع، خاصة للطلاب في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة مثل محافظة بغداد، ولكن وزارة التربية العراقية تخصص رابط لتقديم الاعتراضات علي النتائج، سوف نوافيكم به عبر موقعنا ثقفني، بعد ظهور النتيجة في عموم المحافظات، وكذلك نشير الي ضرورة التمهل عند استخراج النتائج، حيث إن الضغط علي المواقع يودي الي صعوبة تحميل النتيجة وتاخرها.

يتوجب عليكم اعزائنا طلاب الثالث متوسط الدور الثالث، متابعة موقع وزارة التربية العراقية للحصول علي نتائج جميع المحافظات، خاصة أن وزير التربية والتعليم العراقي أكد من خلال حسابة الرسمي، أعلن نتائج طلاب كل المحافظات اليوم الثلاثاء، ومن ثم فإن كافة النتائج جاهزة ولكن الضغط بسبب ضعف الانترنت، وكذلك الإقبال المكثف للبحث عن النتيجة من قبل آلاف الطلاب.

لينك نتائج الثالث متوسط الدور الثالث 2021

نتمني إن نكون قد قدمنا لكم عبر هذا التقرير المقدم من موقعنا ثقفني، كافة التفاصيل حول تلك النتيجة التي إثارة قلق كبير خلال الساعات الماضية بالعراق، ونتمني لكم جميعا النجاح والتوفيق المبهر بالدراسة في الصفوف التعليمية التالية، وسوف نتابع معكم كل ما تصرح به وزارة التربية العراقية، لنكن أول من يوافيكم بالأخبار الحصرية من مصدرها الرسمي.