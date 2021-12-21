ليس بها غش.. محامي رشوان توفيق يفجّر مفاجآت جديدة

كشف محامي الفنان المصري، رشوان توفيق، عن تفاصيل جديدة في واقعة الدعوى التي رفعتها ابنته ضده بشأن قضايا الميراث.

وقال محامي الفنان المصري، مجدي مهران، لموقع "دوت الخليج" إن ليس هناك أي غش في عقد قسمة "شاليهات" موروثة عن والدة الابنة، كما تقول في دعوتها التي نظر فيها القضاء المصري في جلسة عقدت في 20 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن "الدعوى المرفوعة تشتمل على طلبين الأول بخصوص بطلان العقد، والثاني عدم الاعتداد بحكم صحة التوقيع على اعتبار أنه بُني على الغش الذي وقع".

وأوضح مهران أن موكله الفنان رشوان توفيق كان صاحب صفة الوكالة التي حصل عليها، والمنصوص فيها على حقه في الفرز والتجنيب وقد دفع بصورية عقود ملكيتها تأسيسا على أنها حُررِّت من الفنان المصري باسم ابنته المستعار إضافة لوجود ورقة الضد".

وأشار إلى أنه "دفع بملكيتها لحصة الثلث المبنية على حسب العقد المُقدَّم منها هي لشاليهات تم بناؤها وتسليمها على الطوب الأحمر وبدون تشطيب، إلا أن الفنان المصري أنهى أعمال التشطيب والتأسيس لهذه الشاليهات وبالتالي أصبحت ملكيتها أقل من الثلث".

وشدد على أن "الأسباب السابق ذكرها تجعل القسمة ليس بها غش لأحد، ومن ثم فإن هذه القضية تتطلب مد خبير لتحقيق عناصرها من معاينة الشاليهات وتقدير قيمة الأعمال التي قام بها الفنان المصري وخصمها من حصتها في الملكية".

وبناء على ذلك، قررت الدائرة 3 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل نظر دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان لجلسة 17 يناير لسداد رسوم الدعوى الفرعية والإعلان بها.

وحول تفاصيل الدعوى الثالثة المقامة من ابنة الفنان "آية"، قال المحامي إن المحكمة حددت لنظرها جلسة في 29 ديسمبر الجاري، وهي تتعلق بفيلا اشترى أرضها رشوان توفيق وأقام المباني الخاصة بها من أمواله الخاصة وحرر شيكات على نفسه كانت موجودة بملفه بالجهاز ومنذ 7 أعوام باعها الفنان المصري لابنته "هبة".

ولفت إلى إلى آية رشوان وقّعت على إقرار بصحة هذا البيع ومن ثم فليس لها أي سند في دعواها.

وعن وجود رغبة جادة في التصالح من عدمه من قبل آية رشوان توفيق، قال "إنه منذ التكليف بحضور أول جلسة والمثول أمام المحكمة ونحن ننادي ابنة الفنان بالعودة لحضن والدها لأن الإساءة له من جراء هذه الدعاوى تفوق بكثير ما قامت بالاستيلاء عليه من أموال".

وكان توفيق قد أعلن عن تعرضه لمعاناه بسبب أزمة تسببت به ابنته الصغرى آية، وجاء ذلك خلال ظهوره باكيا بأحد البرامج التلفزيونية.

وحرص كثيرون من نجوم الفن المصري على دعم توفيق بعد ما أعلنه، كان أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، الفنانات دنيا سمير غانم وإيمان العاصي ونشوى مصطفى، وغيرهم.