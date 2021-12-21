"سبيس إكس" ترسل هدايا الأعياد إلى محطة الفضاء

أرسلت شركة ”سبيس إكس” الثلاثاء، هدايا عيد الميلاد وإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، وحصلت في المقابل على هدية تتمثل في الهبوط الصاروخي رقم 100 الناجح لها.

كانت عملية إقلاع الصاروخ قبل الفجر من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا مرئية بالكاد بسبب الضباب والغيوم، إذ رفع صاروخ من طراز ”فالكون” الكبسولة ”دراغون” المحملة بأكثر من 2950 كيلو غراما من المعدات إلى رواد الفضاء السبعة بالمحطة.

وبعد بضع دقائق هبطت المرحلة الأولى من الصاروخ على منصة في المحيط، وذلك بعد ست سنوات من اليوم الذي أنجزت فيه الشركة المملوكة لإيلون ماسك أول هبوط لها عام 2015.

وفي السياق، قالت سارة ووكر، مديرة المهمة التابعة لسبيس إكس ”من الأهمية بمكان خفض تكلفة رحلات الفضاء ... الرقم مائة بمثابة علامة فارقة كبيرة، ولهذا نحن متحمسون”.

ومن بين المواد التي من المقرر أن تصل إلى محطة الفضاء الدولية غدا الأربعاء هدايا عيد الميلاد من عائلات رواد الفضاء، بالإضافة إلى سمك مدخن وديك رومي وفاصوليا خضراء وكعكة فاكهة بمناسبة عيد الميلاد.

تختتم ”سبيس إكس” العام الجاري بإحدى وثلاثين عملية إطلاق، وهو أكبر عدد من عمليات الإطلاق بالنسبة للشركة في تاريخها.